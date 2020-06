Mateo Retegui, attaccante di proprietà del Boca Juniors, in prestito all'Estudiantes, è il primo talento internazionale a finire nella scuderia di Francesco Totti. Queste le parole del classe '99 a Tyc Sports: "Ero a casa e mi hanno chiamato dall’agenzia per dirmi che Francesco voleva parlarmi e incontrarmi, e il giorno dopo siamo andati alla videochiamata e lui era lì. È un orgoglio e un’enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me, ed è stato qualcosa di molto bello. Sono felice che sia il mio rappresentante. Sapeva tutto della mia famiglia, anche che mia sorella giocava a hockey. Sapeva persino come giocava. Mi seguiva da un po', un paio di mesi fa ho attirato la sua attenzione".



4 gol in 18 partite per El Avispa (la vespa), che ha mosso i primi passi nel River Plate per poi andare al Boca Juniors, club con il quale fa il suo debutto nel calcio dei grandi il 17 novembre 2018, entrando a 7 minuti dal termine al posto di Carlos Tevez, prendendosi anche un'ammonizione. Carismatico e dal carattere molto forte, ora Retegui gioca anche per Totti.