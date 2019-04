Francesco Totti, dirigente della Roma, parla del suo rapporto con Momo Salah, stella del Liverpool ed ex giallorosso, a beIN Sports: "Onestamente mi dispiace per ogni giocatore che lascia la squadra, perché ti affezioni e lo segui ogni giorno. E questo è anche il caso di Salah, Alisson e ogni altro giocatore. Avevo un rapporto speciale con Mo. Ogni volta che ci allenavamo o giocavamo insieme, mi diceva sempre "Tu sei un giocatore di un livello totalmente diverso". Si divertiva a giocare con me e inoltre era una persona eccezionale e genuina, ha dato tanto alla Roma. Nella vita bisogna prendere delle decisioni e queste vanno rispettate".