Doppio 20 e sei nel 2020, doppio 10 e sei il numero 20. Nella storia del calcio, sopratutto recente, da quando i numeri di maglia sono diventati di proprietà, con tanto di cognome sulle spalle, chi ha indossato il numero 20 era spesso un 10 in incognito. Con la 10, la qualità per eccellenza, molti trequartisti o centrocampisti di qualità o seconde punte hanno indossato la 20, come a dire: 2 volte 10. Un esempio? Seedorf al Milan ai tempi di Rui Costa.



Non solo qualità, ma anche forza. Vero Oliver Bierhoff? Ma anche incostanza. Vero Recoba? Club, ma anche Nazionali. E il numero 20 azzurro per eccellenza, nell'immaginario collettivo degli ultimi 20 anni, è quello che, a Rotterdam, con un dolce cucchiaio, fece crollare il muro olandese... Nel primo giorno del 2020, ecco i numeri 20 significativi degli ultimi 20 anni. Tranne uno, un po' più vecchiotto, che però, con la 20, ha scritto davvero la storia.