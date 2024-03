Totti shock su Dybala: 'Gioca 15 partite l'anno, fossi la Roma ci penserei'. Ma i dati lo smentiscono

Francesco Balzani

"Dybala è un top, ma gioca troppo poco". Arriva la bocciatura a sorpresa da parte di Francesco Totti che in un'intervista al Corriere dello Sport mette in dubbio il futuro dell'argentino tornato protagonista nella Roma "Stiamo parlando di un giocatore top, ma dipende che vuole fare la società e che obiettivi ha - dice l'ex numero dieci -. Se un giocatore ti fa 15 partite all'anno, io che sono un dirigente, ci penserei. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca un terzo delle partite, una riflessione la faccio. Lukaku invece lo riscatterei".



LA REAZIONE - Una dichiarazione che ha scatenato diversi commenti negativi sui social da parte dei tifosi romanisti, in un momento di massima euforia per la squadra di De Rossi e per le prestazioni della Joya. Inoltre i dati non vengono in aiuto a Totti. In questa stagione, infatti, Dybala ha saltato "solo" sei partite per infortunio collezionando il 69% di presenze e risultando decisivo spesso e volentieri con 14 gol e 8 assist. L'assenza col Sassuolo era più che altro di precauzione visti poi gli impegni con l'Argentina. E anche l'anno scorso le partite alla fine furono 38 seppur con qualche singhiozzo di troppo. Frasi che non sono piaciute alla tifoseria che vede in Totti un simulacro. Il mancato ritorno dell'ex capitano a Trigoria inoltre ha scatenato ieri un'altra battuta: "Non me lo chiedete, non torno più. In caso se ne riparlerà più avanti".



IL RAPPORTO - Un fulmine quello di Totti scagliato proprio mentre la tifoseria chiede a gran voce il rinnovo di Paulo per eliminare la pericolosa clausola da 13 milioni valevole per l'estero. Tra i due fin qui il rapporto era sembrato decisamente sereno con scambi di complimenti e la concessione di Totti a vestire la maglia numero 10. Un onore che Dybala ha voluto evitare proprio per rispetto di Francesco. L'argentino ha saputo delle parole di Totti poco fa e non ci è rimasto per nulla bene.



IL FUTURO - Il suo desiderio sarebbe quello di continuare con la Roma e con la nomina del nuovo ds il suo procuratore è atteso a Trigoria per discutere l'eventuale adeguamento. In caso di mancato rinnovo, infatti, a luglio Dybala può liberarsi per 13 milioni di euro all'estero (sondaggi di Barcellona e Aston Villa) o di 20 milioni per l'Italia dove Paulo vorrebbe continuare la carriera.