Il dirigente della Roma, Francesco Totti, ha parlato a Nyon a margine dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League per commentare l'accoppiamento dei giallorossi con il Porto.



SORTEGGIO FORTUNATO - "Siamo stati fortunati vedendo le altre squadre, però non dobbiamo sottovalutare il Porto perché è una squadra forte e impegnativa, prima in classifica nel proprio campionato. Di sicuro se ne riparlerà da febbraio, c’è tempo per tornare in noi"



DI FRANCESCO - "Oggi ci manca continuità, risultati, fiducia… Tutti devono compattarsi e uscirne come abbiamo fatto altre volte. Di Francesco? Siamo abituati ai ‘ma’ e ai ‘se’. Oggi è l’allenatore della Roma e siede su quella panchina, cercheremo e cercherà in primis di portarci dove eravamo lo scorso anno. Le parole non servono, deve essere bravo lui a trovare la soluzione. Da noi ha tutto l’appoggio possibile. Lui è uno bravo e preparato, tirerà fuori la squadra da questo momento".



CONCEICAO - "Ci sono tanti bei ricordi legati a Sergio Conceiçao. Ci sono stati derby vinti e persi ma sono bei ricordi perchè sono di quando ero un calciatore. Ora lui ha scelto questo percorso e io gli auguro di fare il meglio da marzo in poi (ride ndr.)".



PAURA - "È la normalità avere paura di fare anche un passaggio di pochi metri. A Roma è così, serviva solo vincere e il risultato è arrivato. Non è stata una bella partita, ma ciò che contava era portare a casa i 3 punti. Ora arriva una delle squadre più forti d'Europa".



FUTURO - "Non mi date del lei che mi fate sentir vecchio (Ride ndr.). Ora sono all'inizio e sto facendo un percorso che è molto molto lungo. Inizio a vedere un po' di luce, ma continuerò a dare il massimo come ho sempre fatto".