Nel duetto Instagram tra Francesco Totti e Paolo Bonolis si è parlato ovviamente anche di calcio e dei giovani del campionato. Queste le sue parole:Se non è il primo è il secondo gol più bello che ho fatto. Poi davanti il pubblico di San Siro. Forse è stato il mio gol più bello. Il gol a Manchester è stato diverso. Era una partita di Champions del girone, non era importante come quell’altro. Ripeto: fare gol a San Siro, la scala del calcio, è sempre diverso. Anche perché tutto il pubblico era lì ad applaudire, un pubblico che tra Inter e Milan ha visto moltissimi campioni.Per Tonali farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso anche, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili.Lui è un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito.Zaniolo è fortissimo, ma ancora deve dimostrare tanto perché è all’inizio. Quando farà 100 partite consecutive ad alti livelli allora potremo giudicarlo. Ha margini di miglioramento. Nel mio percorso ho incontrato Mazzone, che mi ha cresciuto in tutto e per tutto. Zaniolo ha conosciuto Di Francesco che ci ha sempre creduto. Anche perché puoi trovare l’allenatore che punta solo sugli anziani e non vede i giovani e quindi non riesci a importi. Il problema di Roma è che è una piazza dove non puoi sbagliare, anche se sei giovane. E’ impossibile gestire quella pressione se sei giovane. Devi avere delle persone alle spalle che ti proteggono. A Roma è dura, puoi passare dalle stelle alle stalle in un attimo.Secondo me si è espresso al 30% del suo potenziale. Tecnicamente è il giocatore che mi ha fatto divertire più di tutti. Giocavamo a occhi chiusi. Quello che abbiamo fatto a Roma difficilmente riusciremo a rivederlo. E’ matto però, impazzisci se fai una diretta con lui. Devi mettere i sottotitoli stile Gomorra.Mi manca fino a un certo punto perché rimane sempre con me. Non mi abbandonerà mai.Salah non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose. La gente straparla, ma non sa la realtà.Sarà molto difficile, ci vuole tempo. O cambiano posto o a Tor di Valle la vedo molto complicata.C’è a chi piace e a chi non piace.Mai dire mai.E’ un buon giocatore. Non dico che l’ho cresciuto, ma è stato in Primavera con la Roma e tanto tempo in prima squadra. E’ capitano del Milan, quindi ha ottime prospettive.Lo sento spesso. Sta a Valencia, dice che è un posto magnifico.