Visita di cortesia e di lavoro da parte di Francesco Totti e Vincent Candela a Castel Volturno, sede del Napoli, per incontrare l'amico Gennaro Gattuso. L'ex capitano della Roma, che da gennaio ha avviato la sua agenzia scouting con l'aiuto del francese, ha parlato a Sky: "Gli ho portato tanta energia. Spero che Gattuso possa passare a Barcellona, lo spera tutta Italia. Ho trovato Gennaro in forma, sta alla grande. La Roma? Spero soprattutto possano passare i giallorossi. Zaniolo? Per il Pallone d'oro la strada è lunga, deve dare continuità a quello che sta facendo".