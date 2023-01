C'è anche Theo Hernandez nella squadra dell'anno di FIFA 23. EA SPORTS ha svelato la formazione TOTY (Team of the Year) al termine della più grande votazione nella storia del franchise calcistico, che sarà disponibile su in modo completo a partire dal 26 gennaio: nell'undici finale trova spazio il terzino del Milan, protagonista nella conquista del 19esimo scudetto e punto fermo anche nella Nazionale francese finalista ai Mondiali in Qatar. Si vota ancora per il 12° uomo, con tre candidati in corsa: Erling Haaland, Federico Valverde e Joao Cancelo. Resta totalmente fuori Cristiano Ronaldo.



Nella nostra GALLERY gli undici della formazione TOTY.



DEBUTTANO LE ICON - Debuttano anche le Icon di Ultimate Team, leggende che sarebbero state prese in considerazione per la Squadra dell'anno negli anni passati, che riceveranno carte speciali chiamate TOTY. La rosa, di 14 elementi, comprende diverse conoscenze del calcio italiano e della Serie A.



Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Muller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidić

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso