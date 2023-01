Come ogni anno torna il, la squadra dell'anno i cui componenti vengono scelti dai gamer tramite una votazione globale. S, 20 in più rispetto alla scorsa stagione, tanti quanti i giocatori portati dalla Serie A tra i candidati.- C'è tanto delcampione d'Italia,che si giocano un posto nel TOTY:. Non mancano altri big del campionato italiano, ma anche qualche sorpresa:strappa la nomination grazie ai super Mondiali disputati in Qatar, ma a rappresentare la Fiorentina c'è ancheNicolò BarellaCristiano BiraghiMarcelo BrozovićRafael da Conceição LeãoTheo HernándezCiro ImmobileFilip KostićMike MaignanLautaro MartínezSergej Milinković-SavićVictor OsimhenLorenzo PellegriniGleison Bremer Silva NascimentoWojciech SzczęsnyFikayo TomoriSandro TonaliDušan VlahovićSofyan AmrabatOlivier GiroudAdrien RabiotBernardo Mota Carvalho e SilvaJoão Pedro Cavaco CanceloThiago Emiliano da SilvaKevin De BruyneGabriel Fernando de JesusPhil FodenCody GakpoRúben Santos Gato Alves DiasErling HaalandRodrigo Hernández CascanteReece JamesHarry KaneKalidou KoulibalyDejan KulusevskiDarwin NúñezMartin ØdegaardAlisson Ramses BeckerDeclan RiceBukayo SakaMohamed SalahEderson Santana de MoraesHeung Min SonKieran TrippierVirgil van DijkCarlos Henrique Venancio CasimiroBruno Miguel Borges FernandesHugo LlorisEmiliano MartínezIvan PerišićCristian RomeroMarcos Aoás CorrêaWissam Ben YedderJonathan ClaussNeymar da Silva Santos Jr.Seko FofanaAchraf HakimiKylian MbappéLionel MessiMartin TerrierJude BellinghamAlphonso DaviesMoussa DiabyJeremie FrimpongVincenzo GrifoDaichi KamadaJoshua KimmichGregor KobelRandal Kolo MuaniSadio ManéChristopher NkunkuNiklas SüleKevin TrappRitsu DoanJoško GvardiolDayot UpamecanoSteven BerghuisAlejandro Grimaldo GarcíaNicolás OtamendiEnzo FernándezMarcos AcuñaIago Aspas JuncalKarim BenzemaThibaut CourtoisVinícius José de Oliveira JúniorOusmane DembéléNabil FekirJoão Félix SequeiraÉder Gabriel MilitãoPedro González LópezBorja Iglesias QuintásToni KroosRobert LewandowskiMikel Merino ZazónLuka ModrićDaniel Parejo MuñozAurélien TchouaméniFederico ValverdeYassine BounouAntoine GriezmannJules Koundé