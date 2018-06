Una gara per cambiare tutto. Per un popolo, per una nazione, per il proprio futuro. Nigeria-Argentina significherà tutto questo per Gonzalo Higuain. Dopo le due panchine che gli ha riservato nelle partite contro Islanda e Croazia, Jorge Sampaoli sta pensando di regalare al Pipita una maglia da titolare per il match-point che l'Albiceleste si giocherà domani sera, contro le Super Aquile.



UN'ALTRA FINALE - Una sfida da dentro o fuori che Higuain non può e non deve sbagliare, per allontanare le tante critiche che lo hanno sempre accompagnato in patria. Anche nelle avventure coi club, soprattutto alla Juventus, al centravanti classe '87 è spesso stata imputata l'incapacità di essere determinante quando più conta: dopo la finale del Mondiale 2014 - oltre a quelle di Coppa America - con la Seleccion e quella di Champions League del 2017 con i bianconeri, un altro fallimento condizionerebbe in maniera forse decisiva la sua carriera.



ASPETTANDO SARRI - I prossimi giorni saranno però decisivi anche per il futuro immediato del Pipita: la Juve non lo ritiene più incedibile ed è pronta ad ascoltare offerte che partano dai 55 milioni di euro per cui l'ex Napoli è ancora a bilancio. A Torino non sono ancora arrivate proposte ritenute interessanti, ma con Maurizio Sarri che a piccoli passi si avvicina al Chelsea, in casa bianconera si aspettano che i blues possano presto farsi avanti per chiedere informazioni sull'argentino. Dall'Argentina alla Juve, giorni decisivi per Higuain: adesso non può più sbagliare.