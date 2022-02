Tra Barcellona e PSG, gode il Real Madrid. Dopo l’interesse mostrato dal club blaugrana per Kylian Mbappé, e la maxi offerta di rinnovo della formazione parigina, la squadra spagnola risulta quella con più chance di uscirne vincente.



L’attaccante è un grande tifoso dei Blancos, ma non è una novità: la star del PSG lo aveva già dichiarato nell'estate del 2017, quando aveva rifiutato l’offerta del Barcellona e lasciato il Monaco, per poi volare a Parigi.



Secondo Sport, il motivo principale del rifiuto del Barça secondo suo padre è che: "Se va al Barça adesso, non potrà mai finire per giocare per il Real Madrid. Se va in un altro club, può sempre finire per andare al Real Madrid”.