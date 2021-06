che nella stagione appena conclusa si è salvata all'ultima giornata. Sul conto di questo club ci sarebbe molto da dire, soprattutto per quello che riguarda la cabina di controllo. Ma ce ne occuperemo in altra circostanza.Ciò che invece qui merita di essere riportato èUn mix che è stato avviato nelle categorie giovanili e promette di dare frutti nelle stagioni a venire.La novità era stata presentata per la prima volta dalla stampa spagnola una decina di giorni fa , ma è stata ripresa e raccontata più a fondo da El País due giorni fa . Il concetto che viene realizzato è di favorire la capacità, da parte dei giovani calciatori, di elaborare le situazioni di gioco complesse risolvendole in poche mosse.Che ha messo a disposizione la vastissima mole di dati ricavata da circa 16mila partite di scacchi e spiegato come certe situazioni di gioco possano essere schematizzate e risolte secondo i medesimi principi di azione utilizzati sulla scacchiera. Un esperimento interessante, che al di là degli effetti prodotti sul campo da gioco contribuirà a migliorare lo sviluppo intellettuale e cognitivo dei ragazzi.@pippoevai