Tra il Bari è Menez è già finita: è ufficiale la rescissione del contratto

Il finale di campionato di Serie B del Bari, sospeso tra la necessità di allontanare una zona play-out distante appena 2 punti ed il sogno ancora raggiungibile di spuntarla per un piazzamento nei play-off visti i soli 5 punti di ritardo dall’ottavo posto del Brescia, non vedrà Jeremy Menez tra i suoi protagonisti. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club pugliese ha infatti annunciato la separazione anticipata dall’attaccante francese.



IL COMUNICATO - “SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jeremy, bonne chance pour tout!”, recita il messaggio di addio al fantasista classe ‘87. Un’avventura da dimenticare quella in Puglia per l’ex calciatore di Paris Saint-Germain, Roma e Milan, arrivato soltanto la scorsa estate da svincolato dopo il fallimento della Reggina e fortemente condizionato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio subita a fine agosto.



FLOP - Dopo aver esordito lo scorso 18 agosto nel match contro il Palermo, Menez è stato costretto a saltare ben 16 partite e ha fatto il suo ritorno in campo lo scorso 23 dicembre nella partita contro il Cosenza. Il suo contributo alla causa del Bari si esaurisce in 10 apparizioni complessive, nessuna rete e un solo assist. L’ultima presenza nel campionato di Serie B in corso risale alla sconfitta del Bari contro il Catanzaro del 27 febbraio, prima della panchina contro lo Spezia e le due mancate convocazioni nelle due sfide più recenti contro Venezia e Sampdoria. Che sono state il prologo alla rescissione anticipata di un contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.