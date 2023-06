. L'accordo era stato trovato ed è ancora lì sulla scrivania della società rossonera, pronto per essere ratificato. Ma per il giapponese, almeno a oggi, la situazione è in stand-by. In primis,, un'iscrizione che sta richiedendo un tempo maggiore a quanto ipotizzato all'inizio della trattativa. Da questa attesa sono nate alcune valutazioni da parte della società di Via Aldo Rossi che, successivamente, hanno poi portato all'acquisto di Loftus Cheek che ha di fatto chiuso uno dei due slot da extracomunitario a disposizione.- oppure se concentrarsi su altri obiettivi. Per questi motivi, l'approdo di Kamada rimane bloccato sì ma in stand-by. E così, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, pronti a ricoprire d’oro anche il giocatore giapponese. Stando a quanto filtra, tuttavia, Kamada non ha alcuna intenzione di ascoltare le sirene dell’Arabia ma, anzi, è intenzionato ad aspettare sino all’ultimo un segnale da parte della nuova dirigenza rossonera.Il giapponese è fermamente convinto del progetto rossonero e considera il club lombardo come il passo perfetto da compiere per proseguire la sua carriera professionale. Inoltre, sempre stando a quanto raccolto in queste ore, la pista che vedeva un possibile inserimento della Roma – già abile ad anticipare la concorrenza del club meneghino su N’Dicka – al momento non trova alcuna corrispondenza concreta.