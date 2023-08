Juve e Genoa sono ormai in dirittura d'arrivo per quel che riguarda l'operazione Koni De Winter. Ma non è detta l'ultima parola. Perché a inserirsi è ora il Nizza, sempre in attesa di una risposta definitiva sul fronte Luca Pellegrini. E con il club francese d'altronde gli argomenti non mancano: basti pensare a Khephren Thuram.