e il rimpianto per aver lasciato in fretta e furia l'Inter dopo aver contribuito a riportarla in cima all'Italia.imposta al centravanti belga dal club londinese e da uni nell'ultima sfida di Premier League col Crystal Palace sono la fotografia più nitida di un chiaro momento di difficoltà che i 10 gol realizzati in 28 apparizioni ufficiali descrivono solo parzialmente.- Nella sfida di stasera contro il Lille per l'andata degli ottavi di finale di Champions League,- Mondiale per club a parte -Una chance di provare a convincere in particolare il tecnico tedesco che, non potendo contare sulle perfette condizioni di Mount e Hudson-Odoi, dovrebbe puntare ancora sulla fisicità del belga piuttosto che sulla rapidità di Werner, oltre a dissipare i dubbi emersi anche in una società che soltanto nello scorso agosto ha messo sul piatto qualcosa come 115 milioni di euro per il suo acquisto.(che vive a sua volta un momento molto delicato coi suoi attaccanti),in vista di un'estate in cui non si escludono nuovi incredibili colpi di scena.che ha sparato a zero nelle ultime settimane sulle strategie di mercato adottate dal club in sede di mercato a gennaio:che, dopo aver respinto ad agosto la proposta di rinnovo del contratto del club, vuole garanzie di competitività per restare, col solitodisposto a riprovare l'assalto della passata estate con argomenti economici più che convincenti. Una situazione di grande incertezza, alimentata proprio dalle parole die di non credere più di tanto nella "redenzione" di Lukaku (""), giocatore che ad oggi ha confermato le perplessità circa la capacità di adattarsi al calcio ad altissima intensità e con pochi punti di riferimento per gli avversari dell'allenatore campione d'Europa. La parola al campo, ma il tempo e le occasioni per l'ex bomber dell'Inter non sono infiniti.