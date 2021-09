"Ba de ya, say do you remember, Ba de ya, dancing in September, Ba de ya, never was a cloudy day":degli Earth Wind & Fire deve probabilmente essere la canzone preferita di Alexishe entranel mese dell'uva e dell'autunno., ieri inel 3-0 finale alla Repubblica Ceca dopo essere entrato da appena 10 minuti,probabilmentedi inizio stagione ed è quindi in grado di- Tra Milan e Belgio, Saelemeaekers è statoufficiali, nonistante l'errore commesso inizialmente nella prima partita contro l'Estonia.non più solo fatica, tanto che Stefano PIl belga,sulla fascia destra, proprio per il lavoro oscuro e di abnegazione.. - Una clamorosa crescita per un calciatore arrivatonelora ha iniziato a ritagliarsi il proprio spazio anche con il Belgio, nonostante la grande scelta a disposizione di Martinez.è sicuramente uno dei punti fermi dei rossoneri. E chissà che non possa garantire in futuro anche@AleDigio89