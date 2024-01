Samardzic tra Juventus, Napoli e Premier: gli scenari

Marco Demicheli

Lazar Samardzic è stato indubbiamente uno dei protagonisti del mercato di gennaio fin qui, così come lo era stato la scorsa estate. Eppure resta ancora un giocatore dell'Udinese e così, a meno di sviluppi clamorosi nei prossimi dieci giorni, sarà anche alla chiusura delle trattative il primo febbraio. Perché nonostante gli apprezzamenti, i corteggiamenti, i contatti e le trattative, nessun club è riuscito a trovare un accordo con l'Udinese e con l'entourage del centrocampista serbo. Su tutti il Napoli, che aveva inizialmente individuato in lui l'erede di Elmas, passato a inizio mercato al Lipsia: l'intesa coi friulani non sembrava impossibile da raggiungere, con una richiesta iniziale di 25 milioni di euro, eppure l'affare si è incagliato quando sembrava vicino alla chiusura.



ASPETTANDO GIUGNO... - Niente accordo tra società, niente sì nemmeno da parte di papà Mladen, colui che gestisce gli interessi di Samardzic e già la scorsa estate si era fatto conoscere facendo saltare il passaggio del figlio all'Inter dopo le visite mediche. Sullo sfondo è rimasta, in queste settimane, la Juventus, impossibilitata dal fare offerte per acquistare subito il classe 2002, ma attenta a cogliere un'eventuale opportunità in vista della prossima stagione. A Samardzic si sono interessati anche dall'estero, soprattutto il Brighton di De Zerbi che si era informato qualche settimana fa, senza avviare una vera e propria trattativa. Lazar vuole restare in Serie A e aspetta l'incastro giusto: tra chi lo vuole, l'Udinese... e anche il papà.