Mangala, occasione per Napoli e Juve

Marco Demicheli

Il mercato di gennaio è, per tradizione, quello delle opportunità, delle occasioni, degli affari da cercare a basso prezzo. Più che mai in questo inizio di 2024, in cui di disponibilità economica i club italiani ne hanno poca. Ecco perché Orel Mangala può diventare un profilo molto interessante, il mediano su cui stanno riflettendo Juventus e Napoli, due big della Serie A alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e impegnate in questa fase di riflessione sul classe '98 del Nottingham Forest.



OCCASIONE PER DUE - Mangala ha voglia di provare una nuova avventura ed è lusingato dalla corte di due società importanti come le due italiane. E per questo motivo sta facendo pressione al suo club per essere ceduto a condizioni favorevoli a gennaio: dal muro alzato inizialmente, i dirigenti inglesi stanno iniziando a dare disponibilità per valutare un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, tra le due, è quella più decisa a puntare sull'ex Amburgo e Stoccarda come secondo centrocampista dal mercato dopo Traoré e punta a chiudere presto l'operazione per anticipare la concorrenza della Juve, ancora in fase di analisi e incerta se procedere o meno. Una sfida classica della Serie A, che si trasferisce sul mercato alla ricerca del colpo giusto.