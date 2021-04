. E’ sufficiente girare per le strade delle nostre città e paesi o frequentare i pochi negozi aperti per rendersi conto di quanto e in quale misurala quale, se non governata a dovere, potrà produrre patologie mentali di diverso tipo. Sarà certamente arduo superare ilche laha provocato in ciascuno. Specialmente i, privati del loro diritto naturale al contatto fisico e alla socializzazione tra cuccioli, si porteranno dentro chissà per quanto tempo le scorie di un a favola nera popolata da orchi cattivi.. Persino i numeri sono pressoché gli stessi. Nell’aprile del 2020 i contagiati quotidianamente dal Covid19 in Italia erano poco meno di diciannovemila, le vittime poco più di cinquecento. Un grafico che si discosta di pochissimo da quello che ci viene presentato tutti i giorni in questo periodo.. Il verbo al condizionale è d’obbligo per mille motivi, ma soprattutto per l’indescrivibile caos nell’operazione delle somministrazioni che neppure un generale dell’esercito pare essere in grado di disciplinare come andrebbe fatto. A questo si è aggiunta, ora, la tegola del siero prodotto dalla Johnson & Johnson che, appena arrivato sul mercato, è stato stoppato come già era accaduto per. Diffidenza e timori cresceranno fatalmente ritardando la campagna vaccinale che è l’unico strumento efficace a nostra disposizione attualmente.Intanto in questo clima di disorientamento generale, per dirlo con un eufemismo,. Un anno fa con cadenza quasi settimanale in televisione compariva il premier Giuseppeper dirci,o, ciò che potevano e quel che non dovevamo fare. Il presidente del Consiglio veniva puntualmente spernacchiato e contestato., salvo un paio di conferenze stampa dove si è limitato a rispondere alle domande senza dire nulla di suo, delega i suoi ministri ad illustrare la situazione. Sempre le stesse cose, sempre i medesimi discorsi con l’aggiunta, ora, di promesse perlomeno avventurose se non avventate.Esemplari, per esempio, gli interventi ripetuti di(“Prevedo che a giugno si possa riaprire”) e quelli di(“A maggio si deve tornare alla normalità”). Ma, ci scusino lorsignori, non è sempre stato affermato con il supporto ufficiale della scienza cheE’ esattamente ciò che è stato fatto in Inghilterra dail quale veniva deriso dall’Europa e screditato per il suo amore verso la birra. Quaranta milioni di inglesi vaccinati. E soltanto adesso riaprono pub, ristoranti e bar all’aperto.. Saranno prima tutti vaccinati o almeno tamponati? Non si poteva, evidentemente, permettere al dittatore turcodi scipparci il palcoscenico europeo.Fa ancora freddo e la primavera tarda a farsi sentire. Ma tra un amen sarà estate e se per quella data non si sarà raggiunta la famosa immunità di gregge (evento che allo stato attuale delle cose appare a dir poco miracolistico) il rischio molto evidente e concreto è che venga ripetuto in fotocopia il macello dello scorso anno. Così come insegna il modello Sardegna che da regione bianca è tornata in rosso. E a guadagnarci saranno soltanto gli psicologi.