Adrien Rabiot continua a resistere di fronte alle proposte di rinnovo contrattuale presentate dal Paris Saint-Germain e adesso il club campione di Francia deve accelerare per trovare un eventuale sostituto del talento classe '95 (su cui sta spingendo il Barcellona). Secondo i media francesi il primo nome sulla lista del ds Antero Henrique è N'Golo Kanté del Chelsea: il centrocampista era già entrato negli scorsi mesi nel mirino della Juventus come possibile opzione qualora fosse partito un big della rosa di Allegri. Al momento, però, in pole position sul mediano campione del mondo c'è il PSG, che presto potrebbe salutare Rabiot.