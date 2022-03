L'argentino Giovani Lo Celso al Villarreal dallo scorso gennaio, in prestito dal Tottenham, non sa ancora se continuerà la sua esperienza al club spagnolo anche nella prossima stagione.



"Cerco di godermi ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita e, dopo, il calcio e la vita racconteranno cosa accadrà. Non so cosa accadrà, ma so che sto lavorando al cento per cento, ho intenzione di dare il massimo e vedremo cosa accadrà in estate", ha detto in un'intervista a Marca.