Abdullah Mucib Avcı, allenatore del Trabzonspor, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Conference League persa di misura contro la Roma: "Abbiamo giocato contro una squadra e un allenatore che dovrebbero competere in Champions League, ma siamo stati molto bravi a lottare fino all'ultimo. Da questa partita sono arrivati tanti segnali positivi, nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene ma attaccare è stato complicato: le squadre di Mourinho sono le più brave al mondo in fase difensiva. C'è un po' di rammarico perché avremmo potuto vincere, andremo a Roma per portare a casa la sfida e qualificarci alla fase a gironi: i nostri tifosi ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto perché hanno compreso la situazione, vedo il bicchiere mezzo pieno. Faremo cose buone, sono sicuro".