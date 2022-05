Hamsik, Cornelius, Gervinho, Bruno Peres… no non è il campionato italiano e nemmeno il fantacalcio! Sono alcuni degli eroi di nostra vecchia conoscenza che hanno portato il Trabzonspor a vincere dopo 38 anni la Super Lig turca. Prim’ancora di essere uno sport, il calcio affonda le sue radici nella storia e nella cultura del paese in cui prende vita; e la storia del Trabzonspor nè è un valido esempio. Nato sulle rive del Mar Nero, precisamente nella città di Trebisonda, il club turco si è subito posto come valido antagonista nei confronti dell’egemonia della città di Istanbul e delle sue squadre tra cui spiccano L’Istanbul Basaksehir, il Galatasaray e il Fenerbahce. Infatti dal 1975 al 1984, il Trabzonspor conquistò 6 campionati, 3 coppe di Turchia e 6 supercoppe, diventando la prima squadra non di Istanbul a vincere il campionato. Quello di oggi è il ritorno al successo con tre giornate di anticipo e 11 punti di distacco sui rivali del Fenerbahce. Un successo quello della squadra allenata da Abdullah Avci costruito nel tempo, con pazienza e con più di 70 operazioni di mercato negli ultimi anni che hanno portato il club ad avere una rosa sempre più competitiva.Finisce 2-2 al Medical Park Arena tra il Trabzonspor e l’Antalyarspor con la squadra di casa che passa in vantaggio al 3’minuto grazie al gol di Cornelius. Il pareggio degli ospiti arriva al minuto 51 ma una decina di minuti dopo arriva il gol del momentaneo vantaggio della “Tempesta del Mar Nero” soprannome dato alla squadra, grazie alla rete segnata da Dorukhan Tokoz. Haji Wright sigla il gol del 2-2 ma nulla può bloccare l’entusiasmo dei tifosi turchi che dopo l’invasione di campo, si riversano per le strade della città dando vita ad una festa infinita. Trebisonda perde la trebisonda, una piazza impazzita che a ritmo di musica festeggia un traguardo atteso da tantissimo tempo, in seguito a diversi momenti negativi che negli anni il club ha dovuto affrontare sia in campo che “fuori”. Ma il passato è giusto lasciarlo alle spalle per godersi appieno il meritato titolo.Agli occhi di molti non passerà inosservato come il campionato turco sia ricco di tanti calciatori della nostra serie A . Una vera e propria “fuga di cervelli” che rendono il tutto nostalgico ma anche accattivante. Di certo la Super Lig con l’inserimento di tanti validi campioni, si è trasformato in un campionato decisamente più competitivo. Si può dire che la vittoria del Trabzonspor è passata proprio dai piedi di Marek Hamsik l’ex capitano del Napoli che, arrivato a parametro zero, è riuscito a 34 anni a vincere il suo primo campionato nazionale. Ma chi ha veramente trascinato la squadra a suon di gol è Andreas Cornelius che con 15 reti si trova al primo posto della classifica dei capocannonieri. Rendimento decisamente migliore rispetto alle stagioni passate tra Atalanta e Parma. Altro importante rinforzo d’esperienza arriva sempre dalla squadra emiliana e si chiama Gervinho. L’ex Roma nonostante l’infortunio al legamento crociato, ha dato comunque una grossa mano alla squadra insieme ad un altro ex giallorosso, Bruno Peres che si è reso indispensabile sulla fascia. Questi i nomi caldi che, da avversari in Italia, e ora riuniti nella stessa squadra, riscattando un avaro passato, si trasformano nei protagonisti di questa importante vittoria.