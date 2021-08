: Sul gol di Cornelius non può farci nulla, ha giusto un paio di insicurezze in alcune respinte di tiri da fuori, ma riesce ad amministrare la situazione.: Parte in sordina, ma dalla metà del primo tempo inizia a spingere come un martello sulla fascia destra, confezionando anche diversi traversoni sfiziosi.: Bene nel primo tempo, ha la colpa di perdersi Cornelius sul gol dei turchi. Si riscatta colpendo il palo da cui nasce il secondo gol di Shomurodov.: Come Mancini, nel primo tempo non trova difficoltà, riesce anche spesso a coprire qualche spazio vuoto lasciato da Viña.: Inizia con personalità, ma poi in fase offensiva si spegne. Dietro, comunque, regge il duello con Gervinho e alla fine è importante a chiudere su Cornelius.: Si fa vedere meno del solito davanti, ma in mezzo al campo esegue il suo compito (dal 90').: Nella ripresa accusa gli spazi che si vengono a creare in mezzo al campo e spesso viene aggirato da Hamsik e dalle ripartenze dei turchi.: Un gran bel gol annullato nel primo tempo, qualche giocata e l'assist con un cross perfetto per Pellegrini. Rimane il riferimento principale dell'attacco giallorosso (dall'82'.).: Il primo italiano a segnare in Champions, Europa League e Conference League. Si rende protagonista con una delle sue incursioni, ruba il tempo e colpisce di testa. Solita prova, per il resto, di sacrificio e qualità (dal 90').: Il gol di Pellegrini nasce da una sua iniziativa in mezzo al campo, ma nel resto della partita appare troppo bloccato. Deve ancora ritrovare quella brillantezza fisica che gli manca (dal 90'.).: Presenza da fantasma per oltre 75 minuti, poi da rapace mette dentro il gol del sorpasso dopo il palo di Mancini su corner (dall'82').