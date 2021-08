. Questa sera, alle 19.30, in, il primo playoff di, con la squadra dello Special One che affronta ildegli ex. La prima ufficiale diin panchina, che combacia col ritorno in campo di Nicolò, lanciato dal primo minuto dal portoghese.Sfida d'andata, di una nuova competizione, la Roma è pronta a scendere in campo con tutti i nuovi, tranne Abraham: Rui Patricio tra i pali, Vina sulla sinistra,là davanti, con il tridente di trequartisti alle spalle. Dall'altra parte, occhi sui due ex, che dovrebbero partire titolari, insieme a, ex centrale della, e Marek, ex capitano del Napoli. L'altro 'italiano' presente parte dalla panchina: si tratta di, arrivato pochi giorni fa dal Parma. Appuntamento alle 19.30, quindi.(ore 19.30, in onda su Sky Sport Football e Sky Sport 251): Cakir; Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.