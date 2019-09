In diretta su Radio DeeJay è intervenuta la traduttrice del Wanda Metropolitano. Tra emozione e 'ansia da prestazione', nella chiacchierata informale è venuto fuori qualche retroscena interessante: "Chi era più difficile da seguire, Sarri o Simeone? Direi Simeone - il racconto della donna -, conosceva già l'italiano e i giornalisti italiani. Di solito provo a interpretare la domanda, ma lui la capiva subito e rispondeva senza darmi il tempo di fare tutto. Per fortuna ieri era tranquillissimo, non come nella conferenza pre partita, lì mi aveva spaventato tanto. Ho preso cinque valeriane. Sarri? Era un po' così... gli hanno fatto due domande ed è scappato".