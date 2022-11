L'AIA ha da poco diramato le designazioni arbitrali per gli anticipi della 15esima giornata. I match in questione sono Empoli-Cremonese, in programma per domani alle 20.45, oltre alle tre sfide di sabato: Napoli-Udinese, Sampdoria-Lecce e Bologna-Sassuolo.



Empoli-Cremonese (Venerdì alle 20.45): arbitro Dionisi, assistenti Preti e De Meo, Perenzoni quarto uomo, Banti e Abisso al Var.



Napoli-Udinese (Sabato alle 15): arbitro Ayroldi, assistenti Ranghetti e Del Giovane, quarto uomo Baroni, Abisso e Nasca al Var.



Sampdoria-Lecce (Sabato alle 18): arbitro Doveri, assistenti Rocca e Cavallina, quarto uomo Feliciani, Guida e banti al Var.



Bologna-Sassuolo (Sabato alle 20.45): arbitro Pezzuto, assistenti Bercigli e Cecconi, quarto uomo Santoro, La Penna e Abbattista al Var.