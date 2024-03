Women now driving boats… https://t.co/YGmfd5hFZY — Joey Barton (@Joey7Barton) March 26, 2024

ne ha combinata un'altra delle sue, rimediando ancora una volta insulti e accuse di sessismo. L'ex centrocampista inglese, di cui già si ricordano i comportamenti sopra le righe in campo, non è nuovo a uscite fuori luogo.Recentemente era finito nel mirino della critica per le sue durissime prese di posizione contro il calcio femminile e le calciatrici, questa volta va oltre e si lancia in una freddura su un argomento delicato, la tragedia avvenuta a, negli Stati Uniti.LA- Nella notte italiana, almeno 20 quelle finite in acqua con lo stato di emergenza dichiarato nel Maryland.- Mentre la conta delle vittime e dei dispersi prosegue, Barton si lancia in una battuta infelice. Ricondividendo il video del crollo del Baltimore Bridge, l'ex centrocampista ha ironizzato: "", accompagnata da un'emoticon che piange e da quella di un pollice alzato. Il post ha ricevuto tanti commenti, inevitabilmente quasi tutti contenenti insulti. La reazione di Barton? Ha evidenziato di essere finito tra le top tendenze nel Regno Unito.