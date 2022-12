, calciatore che militava nelle serie inferiori britanniche, oltre che allenatore a livello scolastico,: come riferisce la BBC Fisher - che aveva solo 23 anni -in cui era in corso un evento per Santo Stefano; a nulla sono valsi gli immediati soccorsi.Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine Fisher, cresciuto nelle giovanili diper poi indossare le maglie di, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di di persone prima di essere ucciso. Per far luce sull'accaduto, è stato chiesto l'aiuto di chiunque abbia visto qualcosa: "Sappiamo che c’erano centinaia di persone nel locale. Abbiamo parlato con un certo numero di loro, ma abbiamo ancora bisogno di ascoltare qualcuno che era lì e che ha assistito all’accaduto o che ha addirittura filmato qualcosa".