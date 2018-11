La tragica scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha non sarà mai dimenticata al Leicester, ma la volontà di affrontare e superare il lutto è forte e decisa. Per questo, riferisce il Sun, il club ha messo a disposizione consulenti psicologici per chiunque abbia necessità di analizzare la tragedia: dai giocatori allo staff, dalle famiglie dei calciatori ai bambini dell'Academy, tutti potranno usufruire dell'aiuto di psicologi specializzati. E tra i primi ad approfittarne Kasper Schmeichel, spettatore del terribile schianto dell'elicottero: "Ero in campo, ho salutato il presidente e ho visto tutto quello che è successo davanti ai miei occhi. Sfortunatamente, è qualcosa che rimarrà con me per sempre, ma la società è stata grandissima e tutti abbiamo avuto il supporto di cui avevamo bisogno. Non sarà mai un ricordo piacevole, ma ho avuto tutto l'aiuto necessario".