L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore.



L'ex commissario tecnico della, che aveva lasciato l'incarico lo scorso 19 giugno per problemi personali,. Attraverso il proprio profilo Twitter, l'ex allenatore diha dato la triste notizia con un lungo messaggio: "Noi ringraziamo tutti per i messaggi ricevuti durante questi mesi e abbiamo gradito la discrezione e la comprensione. Grazie anche al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau per le sue dedizioni e le cure, ai medici, infermieri e tutti i volontari.Ci mancherai tanto però ti ricorderemo ogni giorno delle nostre vite con la speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa Xanita".La Roma ha mandato un messaggio a Luis Enrique e alla famiglia attraverso il proprio account Twitter.