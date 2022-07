Dalla Francia, RTL annuncia una notizia terribile per Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Nazionale francese e della Juventus: lo scorso 4 luglio, infatti, Camille Nell, compagna della calciatrice bianconera, sarebbe stata trovata morta nell'appartamento che condividevano a Torino.



Ignote le cause del decesso, con le indagini che sono ancora in corso.