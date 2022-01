Stadi aperti, stadi chiusi, alcune partite rinviate dalle asl per positività altre invece giocate nonostante tutto per volere di altre Asl, squadre che si presentano in trasferta pur sapendo che non giocheranno e giudici sportivi che non assegnano un automatico 3-0 a tavolino a chi si è presentato per giocare come sarebbe logico. Nel caso dell’Inter questo impedirà,per esempio, ad Hakan Calhanoglu di essere in campo contro la Lazio domenica sera per via di una squalifica che avrebbe dovuto scontare contro il Bologna.Lo stato di salute del calcio italiano è ai minimi storici, la pandemia ha evidenziato una grande incapacità di gestire anche la situazione più semplice figurarsi quella attuale. Ma se poi nei casi più chiari ci si rifiuta di decidere e applicare un regolamento allora andiamo incontro alla cosa peggiore:dal presidente di una società a tutti i tifosi appassionati di calcio.Siamo alla frutta, purtroppo quella scaduta da un pezzo come una banana nera o una mela marcia. Non ci sono più aggettivi per definire il disagio del calcio italiano e di chi lo governa con la differenza è che la gente ora non la prendi più in giro come una volta e, alla fine, ti presenta il conto.Mi si chiede di scrivere di Inter e io lo faccio anche oggi, non sarebbe il tema ma è comunque la mia squadra e nel marasma di questa giornata è stata coinvolta e sfortunatamente penalizzata. L’Inter si è presentata al Dall’Ara sapendo che non avrebbe giocato ma dovendo comunque andare per non incorrere in sanzioni. Il gesto dei nerazzurri era doveroso per regolamento ma almeno avrebbe portato ad un automatico 0-3 che avrebbe permesso a Calhanoglu di scontare la squalifica e di presentarsi quindi in campo contro la Lazio a San Siro.. Una cosa assurda che fa abbastanza arrabbiare.ma non prendiamo in considerazione la possibilità di riformare i campionati abbassando il numero delle squadre partecipanti, facciamo iscrivere una società in Serie A sapendo da due anni che avrebbe avuto lo stesso proprietario di un’altra squadra participante rischiando fino al 31 dicembre di escluderla dal torneo.Ci andiamo di mezzo noi appassionati che ormai non abbiamo più speranze.Andremo in campo contro la Lazio (ammesso e non concesso che l’asl di turno non decida diversamente) e cercheremo di fare il nostro dovere. Viva il calcio!