è il titolo che in queste ultime settimane abbiamo letto un po’ ovunque più e più volte. E’ una trama di mercato, quella tra l’attaccante argentino e la squadra nerazzurra, che appassiona molti e che. Stiamo parlando comunque di un ragazzo di 28 anni che ha segnato 115 gol in serie A e che un paio di anni fa è stato votato come miglior giocatore della lega nella stagione dello scudetto bianconero di Sarri.in questo ultimo mese.Una dei tanti difetti dell’argentino, secondo i detrattori, sarebbe quello di essere sempre infortunato. Dybala è fragile, non gioca mai e quando gioca deve uscire perché accusa sempre qualche malessere. Può darsi che dopo aver superato il Covid l’attaccante argentino abbia avuto qualche problema a ritrovare campo e forma ma,. Per capirci meglio, Di Maria ha giocato 31 partite (8 meno di Dybala) con una media di 62 minuti a match, Renato Sanches ha una media di 69 minuti giocati in 32 partite disputate. Insomma numeri che fanno capire che l’ex Palermo non è poi così messo male come qualcuno vorrebbe far credere.Altra tesi mossa a smontare la Joya è questa.. Forse bisognerebbe accreditare all’argentino una bella fetta dell’ultimo scudetto bianconero,dal trono della serie A.“Se ne va per i soldi” dicono coloro che lo vogliono dimenticare in fretta.ma non si può dire che la Juve non abbia fatto di tutto per perderlo un paio di anni fa.Tutti sanno che, nella trattativa per provare a prendereDiciamo che anche la dirigenza bianconera qualcosa ha fatto per incrinare i rapporti e la colpa non può ricadere solo sul giocatore se ora la storia d’amore è finita.Dybala non sa stare in disparte, o gioca lui o se sta fuori pianta casini, non è in grado di stare in un gruppo vincente. Ma perché?Prima dell’arrivo di Ronaldo i bianconeri avevano vinto e molto, senza il portoghese e con l’argentino.Non credo che sia un piantagrane, forse si esagera un po’, chissà poi perché...Ma come non lo vuole nessuno?. Magari però lui ha già deciso dove andare e le altre offerte sono state rimandate al mittente. Chi lo sa., se non sarà così chiunque lo avrà in rosa avrà un campione in più su cui contare, tanto i detrattori avranno sempre qualcosa da ridire.