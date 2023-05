I giocatori si uniscono alla rivoluzione del calciomercato., il marketplace del calciomercato, permette ai giocatori di trovaree di prendere il controllo della propria carriera con un nuovo strumento innovativo, AgentFinder.La piattaforma è stata lanciata nel 2017 e ha facilitato oltre 3000 trasferimenti, collaborando con oltre 650 club in 60 Paesi. Il nuovo strumento rivoluzionario consente ai giocatori di connettersi con una rete di agenti di fiducia. In Italia sono già iscritti AC Milan, Juventus, AS Roma, Atalanta e molti altri. Il 30% dei club di Serie A è presente. Più di 190 trasferimenti con club di Serie A sono stati gestiti attraverso questa piattaforma.Nel 21° secolo, le persone cercano il lavoro giusto, la casa giusta e persino il partner giusto attraverso i mercati digitali. Ora i calciatori avranno la stessa possibilità e potranno trovare il loro agente perfetto con un semplice clic.Per la prima volta, i calciatori potranno accedere e condividere informazioni riservate che consentiranno loro di scegliere l'agente giusto per orientare la loro carriera e trovare le migliori opportunità nel calciomercato. Non dovranno più affidarsi al passaparola dei compagni di squadra o delle persone conosciute nel mondo del gioco, che non solo li limita a una rete limitata di agenti e club, ma aumenta anche la probabilità di lavorare con un agente che non cura i loro interessi. Potranno invece scegliere da un pool di oltre 300 rappresentanti verificati come “Trusted Agent” su TransferRoom. Ciò significa che non solo hanno accesso diretto ai team di reclutamento di oltre 650 club di tutto il mondo presenti sulla piattaforma, ma vengono anche aggiornati dai club sulle loro esigenze di trasferimento.Dal suo lancio nel 2017, TransferRoom ha facilitato oltre 3.000 trasferimenti e oggi più di 650 club in 100 campionati in 60 Paesi utilizzano la piattaforma. TransferRoom ha iniziato ad accogliere agenti selezionati nel 2021 e ora conta più di 300 membri del settore, dalle agenzie multinazionali ai singoli. Più di 3.000 giocatori hanno verificato il loro rapporto contrattuale con gli agenti di fiducia sulla piattaforma.