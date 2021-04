È il. Il 4 febbraio Mark Zuckenberg dà vita a Facebook, che nel giro di qualche anno stravolgerà le nostre vite. Il 2 maggio il Milan vince il diciassettesimo scudetto grazie ad un bellissimo gol di testa di Shevchenko. A giugno l’Italia viene eliminata ai gironi degli Europei in Portogallo gridando al biscotto. Il 22 agosto due ladri rubano l’Urlo dal Museo Munch di Oslo. Genova e Lille sono capitali europee della cultura., con la maglia del Parma, allo stadio Tardini, nel pieno centro dell'attuale capitale della cultura italiana, contro il Milan. Purtroppo, però, l’Italia è in ritardo anche su questo eIl primo campionato a veder esordire un 2004 è sorprendente la Liga, addirittura nella passata stagione, quando, il, il trequartista argentino Luka Romero esordisce con la maglia del Mallorca contro il Real Madrid, diventando. Quella rimarrà la sua unica presenza stagionale, ed il Mallorca retrocederà a fine stagione. Romero, però, non ha finito di battere dei record:Segue a ruota la Francia, che sul finire dell’estate può ammirare Mohammed-Ali Cho,franco-marocchina dell’Angers, che da quel momento inizia a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie dell’allenatore Stéphane Moulin:, fino ad oggi, di cui una sola da titolare, in Coupe de France.BUNDESLIGA: YOUSSEF MOUKOKO, BORUSSIA DORTMUND – Ilesordisce invece Youssef Moukoko,Dopo essere diventato, a 14 anni, prima il più giovane esordiente e poi il più giovane marcatore della Youth League, il giorno dopo il suo sedicesimo compleanno debutta in Bundesliga a Berlino contro l’Herta, diventando. L’gioca in Champions contro lo Zenit diventando, battendo il record di Celestine Babayaro, dell’Anderlecht, che resisteva dal 1994. Dieci giorni più tardi, conclude il triplete segnando, sempre a Berlino ma contro l’Union, il suo, diventando, neanche a dirlo,. Prima di infortunarsi ai legamenti una settimana fa, Moukoko aveva segnatoe, con ogni probabilità, queste saranno le statistiche con cui concluderà la sua sfortunata quanto indimenticabile stagione.L’ultimo campionato, prima del nostro, a far esordire un 2004 è infine la Premier League, che però, a differenza nostra, ha già messo in mostra una quantità impressionante di talenti nati negli anni appena precedenti. Ilè la volta di Antwoine Hackford,inglese dello Sheffield Utd. A dieci minuti dal termine entra in campo a Selhurst Park, con la sua squadra sotto per 2-0 contro il Crystal Palace, diventando anche lui, come Romero e Moukoko,. Quella resterà, fin qui, anche la sua unica presenza con la maglia delle Blades.