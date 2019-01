Ultime ore da giocatore dell’Empoli per Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000, che la Fiorentina ha prelevato dai cugini per la cifra di 12 milioni di euro, includendo nella trattativa il prestito di Vlahovic. Secondo quanto riportato da Violanews.com, il giocatore ivoriano sarà ufficializzato nelle prossime ore, dopo la fumata bianca tra le due squadre, che sembrerebbero essersi accordate per un pagamento dilazionato in 4 anni con rate da 3 milioni. Il calciatore raggiungerà Firenze per svolgere le visite mediche di rito, in seguito tornerà ad Empoli fino al termine della stagione, per poi coronare il suo sogno viola dal prossimo luglio.