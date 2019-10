Un altro Traoré è pronto a prendersi i palcoscenici del calcio italiano. Dopo l'esplosione a Empoli di Hamed Junior Traoré, acquistato in estate dal Sassuolo in sinergia con la Juventus nel campionato Primavera con la maglia dell'Atalanta si sta mettendo in luce Amad Diallo Traoré autentico punto di forza della formazione allenata da Massimo Brambilla, prima a punteggio pieno dopo 3 giornate.







LA FRECCIA NERA - Un altro Traoré, dicevamo, perché Amad è il fratello minore di Hamed Junior Traoré e come lui è arrivato presto in Italia insieme alla famiglia dalla Costa D'Avorio insediandosi nella zona di Reggio Emilia. Lì nel 2014 si fa notare in un torneo giovanile natalizio e grazie a cui sono arrivate richieste da club quali Inter, Milan, Roma e Juventus. A spuntarla fu l'Atalanta con il compianto Mino Favini che lo strappò alla concorrenza facendo un'eccezione alla sua regola di preferire giocatori Italiani agli stranieri.



OCCHIO ALLA JUVE - Traoré è un attaccante moderno, molto rapido, ma dotato di buona tecnica e senso del gol abbinata però ad un altruismo fin troppo maturo per un ragazzo della sua età. Mancino naturale, gioca a destra rientrando per calciare e nonostante sia sottoetà ha già convinto Gasperini ad aggregarlo nel ritiro estivo dove ha convinto anche il capitano dell'Atalanta Papu Gomez: "Traoré mi ha impressionato tantissimo". Il club bergamasco punta tanto su di lui e per questo, quest'estate, ha frenato tutti i club interessati. Uno su tutti? La Juventus che nella trattativa per l'acquisto del fratello Junior ha chiesto informazioni anche su di lui.