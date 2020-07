Trapani-Benevento 2-0



Reti: 35’pt Luperini, 28’st Coulibaly,



Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Buongiorno; Odjer, Scaglia (14’st Coulibaly), Grillo, Luperini Kipisz; Piszczek (14’st Dalmonte), Pettinari (34’st Evacuo). A disp.: Kastrati, Stancampiano, Ben Shay, Taugourdeau, Aloi, Jakimovski, Fornasier, Canino, Fili. All.: Fabrizio Castori



Benevento (4-3-2-1): Manfredini; Maggio, Gyamfi (11’st Volta), Caldirola, Barba (23’st Improta); Hetemaj (23’st Del Pinto), Basit (11’st Insigne), Tello; Di Serio, Kragl; Moncini (31’st Sau). A disp.: Montipò, Gori, Rillo, Tuia, Pastina, Gentile. All.: Filippo Inzaghi



Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara



Assistenti: Andrea Tardino di Milano e Mokhtar Gamal di Lecco



Quarto uomo: Valerio Maranesi di Ciampino



Ammoniti: Scaglia per il Trapani, Basit, Gyamfi, Hetemaj per il Benevento



Note – Recupero: 2’pt, 5’st. Angoli: 6-2 per il Trapani. Fuorigioco: 3-1 per il Trapani