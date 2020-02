Jonathan Biabiany, attaccante del Trapani, parla in conferenza stampa dopo il nervosismo palesato nel ko con la Cremonese, quando ha zittito i propri tifosi: "La mia reazione è stata dettata da alcune cose che ho sentito verso il 15' e che non mi sono piaciute. Capisco che la partita non stava andando bene e ci andava tutto storto ma alcune situazioni non le ho digerite per il nervosismo. Chiedo scusa a loro, è il minimo che posso fare. E' una partita che non posso spiegare, c'è rammarico perché sono venuti in tanti da molto lontano ed hanno assistito alla peggior gara giocata quest'anno. Ma non c'è tempo per piangere, occorre guardare avanti in fretta. Spezia? Gli stimoli sono alti, vogliamo riscattare la brutta figura di Cremona. Capisco la delusione dei tifosi, anche per il mio atteggiamento, ma abbiamo bisogno di loro. Ogni partita sarà una finale e non dobbiamo arrivare mentalmente stanchi".