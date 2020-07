Trapani-Crotone 2-0: 55' Taugourdeau, 58' Dalmonte



IL TABELLINO



TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Scognamillo; Kupisz, Coulibaly (82' Aloi), Taugourdeau (88' Scaglia), Colpani (46' Luperini), Buongiorno; Pettinari, Piszczek (46' Dalmonte). A disp.: Kastrati, Stancampiano, Fornasier, Ben David, Cataldi, Evacuo. All. Bocchini (squalificato Castori).



CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Golemic, Gigliotti (67' Curado); Mustacchio (67' Bellodi), Gomelt, Barberis (79' Rodio), Messias, Mazzotta (67' Gerbo); Evan's (53' Zanellato), Simy. A disp.: Cordaz, Figliuzzi, Marrone Spolli, Barberis, Jankovic, Ranieri, Sapone. All. Stroppa.



ARBITRO: Ros di Pordenone (Affatato-Lombardi)

IV UFFICIALE: Rutella di Enna



MARCATORI: 55' Taugourdeau, 58' Dalmonte



NOTE: Ammoniti: Evan's, Bellodi (C), Scognamillo, Pirrello (T)