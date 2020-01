Il Trapani per andare alla caccia della salvezza è pronto a piazzare un triplo colpo di mercato per rinforzare tutti i reparti. In attacco è in arrivo Nicola Dalmonte, classe ‘97, del Genoa che ha giocato al Lugano in questa prima parte della stagione e che potrebbe così riabbracciare Castori che lo allenò a Cesena. A centrocampo invece è in arrivo Mamadou Coulibaly, classe ‘99, dell’Udinese che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia dell’Entella. In difesa infine c’è l’ex Carpi Alessandro Buongiorno, classe ‘99, del Torino. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.