Kevin Trapp e il rigore parato a Kvaratskhelia non sono bastati al suo Eintracht per evitare la sconfitta in Champions contro il Napoli. Accanto a lui, questa volta, non c'era la compagna Izabel Goulart che, lei sì, è riuscita a mandare ko i suoi fan direttamente dal Carnevale di Rio con un outfit da urlo. Bikini con perizoma paiellttato e catene da Mardi Grass per le strade di Rio festeggiando la festa più celebre di tutto lo stato senza freni. Eccola nella nostra gallery.