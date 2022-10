C'è Alberto, trentottenne di Taranto, tre figli e ora pure la pena della disoccupazione: «Qualche mese fa ho lasciato il lavoro anche per seguire l'investimento, si guadagnava bene, avevo calcolato di arrivare a 350 mila euro, un bel sogno ne avevo messi 10 mila e ora non ho più nulla... stanotte non ho dormito»; c'è Valentino, pizzaiolo palermitano, 30 anni, padre di famiglia: «Ho visto la possibilità di arrotondare lo stipendio e mi sono buttato pensando a una cosa seria della Uefa, ce li ho rimessi anche se non erano molti ma so di gente che ne ha persi 50 mila e voleva suicidarsi»..., un nome rassicurante, un logo evocativo, una promessa di guadagni stabili e crescenti. Trappola. Il sito non ha nulla a che fare con la Uefa, quella della Champions e delle coppe europee. Se n'è accorta anche la Consob che il 12 ottobre ha deciso di sospendere in via cautelare l'attività della piattaforma per impedire investimenti non approvati dall'organo di controllo del mercato.di Decripto.org, testata giornalistica specializzata in criptovalute che ha denunciato l'inganno quantificando in decine di milioni di euro il volume in gioco. Come ricorda Corriere.it, si tratta per lo più di persone giovani, lavoratori, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori, soprattutto del Centro e del Sud Italia, molti in difficoltà per la crisi economica.I racconti delle vittime sono simili: investimento iniziale esiguo con ottimi guadagni, aumento del capitale versato e poi, flop. Dalla scorsa settimana nessuno riesce più a recuperare il denaro dal conto. È il classico schema Ponzi, con rendite alte ai primi che si affacciano al sistema e il collasso per gli ultimi che rimangono con il cerino in mano.