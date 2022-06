A dare l'accelerata azzurra a una stagione da incorniciare avrà contribuito, chissà, anche la patente agguantata il giorno dopo la vittoria dellocon il suo Milan.Una fase di un percorso di crescita, che passerà per forza di cose dal peso della maglia della. Per diventare un punto di riferimento anche perDal rossonero all'azzurro, con la solita convinzione. Dopo una prima stagione di ambientamento,A confermarlo, le parole pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inghilterra: "Se penso allo scorso anno, dico che è cambiato parecchio. Giocare una stagione da titolare al Milan e a un livello più alto mi ha aiutato. L'idea è proseguire così. Ora l'Italia è la cosa più importante, poi quando sarò al Milan la cosa più importante sarà il Milan".Questione di promesse. E a tal proposito, così ha parlato Tonali qualche settimana fa, durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo.Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia". Nelle prossime settimane la dirigenza rossonera incontrerà Giuseppe Riso, agente del giocatore, per proporre un adeguamento dell'ingaggio al centrocampista. Un riconoscimento anche economico per blindare Tonali e mostrare riconoscenza per quanto fatto nell'ultima stagione.