Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio aprono la 30esima giornata di Serie A, con un calendario di quattro giorni per mettere nelle migliori condizioni le squadre impegnate nelle coppe europee. Si parte quindi di venerdì alle 18:30 con la Cremonese che dopo aver battuto la Sampdoria cerca contro i toscani quei tre punti che terrebbero vive le speranze salvezza e la lavagna scommesse vede i grigiorossi leggermente favoriti a 2,47, contro il segno 2 a 2,97. Alle 20:30 lo Spezia saprà quanti punti di vantaggio avrà da gestire rispetto ad una delle inseguitrici (per ora è a +4 sul Verona, a +10 sulla Cremonese e a +11 sulla Sampdoria), ma la Lazio è doppiamente motivata. La squadra di Sarri cerca la quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Roma, Monza e Juventus e da una parte vuole rimandare la festa scudetto del Napoli, dall’altra deve ancora guardarsi alle spalle per blindare la zona Champions. I biancocelesti che dovrebbero avere Ciro Immobile al centro dell’attacco dal primo minuto si giocano vincenti a 1,84, contro il successo dei liguri che vale quota 4,60. Sabato scendono in campo le tre squadre che hanno giocato in Champions League. Il Milan è in fiducia ma contro il Bologna Stefano Pioli potrebbe risparmiare molti giocatori in vista della sfida europea contro il Napoli: anche per questo la vittoria rossonera è alla quota alta di 2,48. Napoli-Verona e Inter-Monza sembrano entrambe indirizzate verso il segno 1 a quota 1,53 e 1,46. Domenica nel lunch match rischia tantissimo la Sampdoria, che in casa del Lecce deve rialzarsi dopo il ko contro la Cremonese, ma il successo blucerchiato a quota 4,25. Il Torino è favorito a 1,75 contro la Salernitana, mentre la Juventus seppur frenata dalla sfida vinta in Europa League contro lo Sporting è favorita in casa del Sassuolo a quota 2,00. La Roma aspetta l’Udinese all’Olimpico e il pensiero va al 4-0 dell’andata, ma anche all’emergenza in attacco per i giallorossi che in casa del Feyenoord hanno perso per infortunio Dybala e Abraham. Per i capitolini c’è comunque un terzo posto da blindare e il segno 1 vale quota 1,88. Si chiude lunedì 17 con Fiorentina-Atalanta: in palio punti per la zona Europa e i viola galvanizzati dal 4-1 di Conference contro il Lech Poznan sono leggermente favoriti al Franchi a quota 2,38. A 2,97 il successo dei bergamaschi.