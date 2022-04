, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova normativa sul, illustrata dal presidente Aleksander Ceferin. Queste le sue parole, in particolare in merito alla situazione dei club italiani e della loro capacità nel giro del prossimo triennio di adeguarsi ai nuovi parametri: "".- Traverso ha aggiunto: "La pandemia ha dato un colpo durissimo al calcio e in particolare a chi aveva difficoltà prima.. Significa che la maggioranza del club erano perfettamente all’interno, ma questo avveniva prima della pandemia,Rispetto al passato le regole sono sicuramente più stringenti e complesse: oltre alla norma del pareggio bilancio, che è stata corretta e che non si focalizza solo sul conto economico ma pone un accento sullo stato patrimoniale e sul livello di indebitamento dei club,si aggiunge anche la denominata “squad cost rule” sui costi di gestione della squadra. Le due regole combinate insieme sono particolarmente impegnative nel senso che i club dovranno senza ombra di dubbio correggere e adeguare la propria strategia in modo tale da rispettare queste norme nel periodo di 3 anni".- Sulle principali novità della normativa rinnovata: "Un club ricco che spende oltre i limiti nei primi anni di implementazione graduale riceverà solo sanzioni finanziarie, ma poiNon è ancora stata approvata, invece, la sanzione legata alla possibile retrocessione tra le varie competizioni, ne stiamo ancora discutendo".- Infine Traverso ha replicato ai dubbi sulla normativa che entrerà in vigore da luglio: "e per questo abbiamo cambiato anche nome: il nome Fair Play Finanziario poteva dare l’impressione che l’obiettivo fosse l’equilibrio competitivo, ma con sole regole finanziarie è impossibile da raggiungere, servono altre misure. Nei prossimi anni ragioneremo anche sull’equilibrio competitivo, ma è un tema davvero complesso".