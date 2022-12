Secondo quanto riferito da Voetbal International e 1908.nl in Olanda per il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij è ormai bagarre per acquistarlo a fine stagione a parametro zero. Atletico Madrid e Tottenham sono le due società più forti su di lui, ma sul classe 1992 ci sarebbe anche il Feyenoord che lo rivorrebbe per chiudere lì la carriera.