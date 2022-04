La partita di San siro tra Inter e Verona, vinta 2-0 dai nerazzurri di Simone Inzaghi, porta in dote tre Daspo da parte del Questore di Milano, che ha emesso tre provvedimenti di interdizione dallo stadio (della durata di tre anni) nei confronti di altrettanti tifosi.



3 DASPO - Per quanto riguarda i provvedimenti, si tratta di un tifoso interista ventenne che, durante le fasi di filtraggio al gate 3 dello stadio, ha provato ad eludere i controlli di accesso, inveendo contro una steward, per poi mostrare resistenza nei confronti dei poliziotti. Trovato invece in possesso di un fumogeno un altro tifoso interista, di 21 anni. Il terzo provvedimento analogo è stato emesso nei confronti di un altro 21enne, stavolta tifoso del Verona, che si è reso protagonista di un episodio discutibile dal settore ospiti: oltre ad aver tirato bottiglie e oggetti vari, ha lanciato un bicchiere pieno di urina.